Peristiwa Bersejarah 21 Mei: Soeharto Mundur Setelah 32 Tahun Berkuasa

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 21 Mei, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satu yang paling dikenang adalah pengunduran diri Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang menandai lahirnya era Reformasi pada 1998.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 21 Mei, dirangkum dari berbagai sumber:

1904 – FIFA Didirikan di Paris

FIFA atau Fédération Internationale de Football Association resmi didirikan di Paris, Prancis, pada 21 Mei 1904.

Organisasi ini menjadi badan sepak bola internasional yang mengatur berbagai kompetisi dunia, termasuk Piala Dunia. Selain itu, FIFA juga bertugas mengatur transfer pemain internasional, menerbitkan ranking dunia, hingga memberikan penghargaan pemain terbaik dunia.

1991 – Rajiv Gandhi Tewas Dibunuh

Mantan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, tewas dalam aksi bom bunuh diri di Tamil Nadu, India, pada 21 Mei 1991.

Rajiv Gandhi merupakan Perdana Menteri India keenam dan menjabat pada usia 40 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin termuda dalam sejarah India. Ia adalah putra dari mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi.

Rajiv Gandhi tewas setelah seorang pelaku bom bunuh diri dari kelompok separatis Tamil Sri Lanka mendekatinya dengan rangkaian bunga yang ternyata berisi bom.