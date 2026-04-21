Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun ke-67 Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |08:55 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri syukuran ulang tahun ke-67 Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Prabowo mendapat potongan tumpeng yang diberikan langsung oleh Titiek.

Momen itu diunggah Prabowo di akun Instagram miliknya @prabowo, dilihat Selasa (21/4/2026). Dalam foto yang diunggah, Prabowo tampak mengenakan balutan jas berwarna biru tua.

Sementara terlihat hadir putra Titiek Soeharto dan Prabowo Subianto, Didit Prabowo. Terlihat juga acara itu dihadiri keluarga besar Titiek diantaranya Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto hingga Bambang Trihatmodjo.

Namun tidak lupa, Prabowo juga memberikan ucapan di dalam unggahan Instagramnya. Prabowo mengatakan syukuran Titiek berlangsung penuh syukur dan ditemani keluarga tercinta.

"Syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-67 @titieksoeharto berlangsung dengan penuh rasa syukur, ditemani keluarga tercinta," tulis Prabowo yang juga turut menyebut akun Instagram Titiek.

Prabowo bahkan menyelipkan doa keberkahan dan kebahagiaan untuk Titiek. "Semoga usia yang bertambah membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam dedikasinya untuk nusa dan bangsa," tulis Prabowo.

(Fahmi Firdaus )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213529/menteri_kkp-q13O_large.jpg
Prabowo Panggil Menteri KKP-Mendiktisaintek ke Istana Siang Ini, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213266/prabowo_sidak-UPkj_large.jpg
Momen Prabowo Sidak Gudang Bulog Danurejo Magelang Pastikan Stok Beras Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213252/prabowo_subianto-BfrX_large.jpg
Pesan Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD: Parpol Boleh Beda, tapi Harus Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213247/prabowo_sidak-4sLe_large.jpg
Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Magelang, Pastikan Stok Beras Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213214/prabowo_panggil_pembaca_doa-Jyr8_large.jpg
Momen Prabowo Tiba-Tiba Panggil Prajurit TNI Pembaca Doa saat Retret Ketua DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213168/prabowo-qKrW_large.jpg
Prabowo Akan Beri Arahan Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Retret Lembah Tidar Magelang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement