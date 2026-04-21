Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun ke-67 Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri syukuran ulang tahun ke-67 Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Prabowo mendapat potongan tumpeng yang diberikan langsung oleh Titiek.

Momen itu diunggah Prabowo di akun Instagram miliknya @prabowo, dilihat Selasa (21/4/2026). Dalam foto yang diunggah, Prabowo tampak mengenakan balutan jas berwarna biru tua.

Sementara terlihat hadir putra Titiek Soeharto dan Prabowo Subianto, Didit Prabowo. Terlihat juga acara itu dihadiri keluarga besar Titiek diantaranya Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto hingga Bambang Trihatmodjo.

Namun tidak lupa, Prabowo juga memberikan ucapan di dalam unggahan Instagramnya. Prabowo mengatakan syukuran Titiek berlangsung penuh syukur dan ditemani keluarga tercinta.

"Syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-67 @titieksoeharto berlangsung dengan penuh rasa syukur, ditemani keluarga tercinta," tulis Prabowo yang juga turut menyebut akun Instagram Titiek.

Prabowo bahkan menyelipkan doa keberkahan dan kebahagiaan untuk Titiek. "Semoga usia yang bertambah membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam dedikasinya untuk nusa dan bangsa," tulis Prabowo.

(Fahmi Firdaus )

