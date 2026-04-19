Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hashim Ungkap Asal-usul MBG: Digagas Prabowo sejak 2006

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |23:10 WIB
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap asal-usul program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hashim menegaskan, program tersebut bukanlah gagasan yang muncul secara mendadak, melainkan telah dipikirkan Prabowo sejak 2006, jauh sebelum berdirinya Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan Hashim saat memberikan sambutan di hadapan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

“Stunting inilah yang mendorong Prabowo Subianto pada tahun 2006 mencetuskan ide program MBG. Saat itu belum ada partai, belum ada Gerindra, bahkan belum ada rencana mendirikan partai,” ujar Hashim, dikutip dari kanal YouTube ABPEDNAS, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, pada saat itu data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka stunting di Indonesia mencapai sekitar 30 persen. Kondisi tersebut dinilai Prabowo sebagai ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Ia menjelaskan, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga berpengaruh pada kemampuan kognitif.

“Kalau tidak ditangani, maka 20 tahun ke depan kita bisa menghadapi kondisi di mana sebagian angkatan kerja mengalami dampak stunting,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213408//prabowo_disambut_siswa_di_magelang-zf9k_large.JPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213404//prabowo_di_gudang_bulog-p5wF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213364//petani_punk_gunungkidul-gNK4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213266//prabowo_sidak-UPkj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213252//prabowo_subianto-BfrX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213247//prabowo_sidak-4sLe_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement