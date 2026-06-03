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Usai Copot Dadan, Prabowo Hadiri Konsolidasi Nasional Program MBG di Sentul

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:47 WIB
Usai Copot Dadan, Prabowo Hadiri Konsolidasi Nasional Program MBG di Sentul
Prabowo Hadiri Konsolidasi Nasional Program MBG di Sentul (foto: Okezone)
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BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti para Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan pantauan Okezone, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo memasuki kawasan SICC sekitar pukul 15.00 WIB. Kendaraan yang ditumpangi Prabowo, Maung MV3 Garuda Limousine berwarna putih dengan pelat nomor RI 1, terlihat terparkir di area pintu VVIP gedung SICC.

Kehadiran Prabowo dalam agenda tersebut menjadi sorotan karena berlangsung tidak lama setelah dirinya mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang untuk memimpin lembaga yang menjadi pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan undangan yang beredar, rapat konsolidasi ini diselenggarakan BGN sebagai bagian dari penguatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Program tersebut juga menjadi bagian dari target pembangunan sumber daya manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

 

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