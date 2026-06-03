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Prabowo ke Petugas MBG: Terima Kasih Atas Kesetiaan Kalian

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |20:45 WIB
Prabowo ke Petugas MBG: Terima Kasih Atas Kesetiaan Kalian
Prabowo ke Petugas MBG: Terima Kasih Atas Kesetiaan Kalian/Biro Pers
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini bertugas di berbagai daerah.  Program ini dipastikan berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan hingga ke pelosok negeri.

Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Terima kasih saudara-saudara sudah sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas pengabdian di tempat-tempat yang jauh, di tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian, terima kasih atas kesetiaan kalian,” ujar Prabowo di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, pengawas, relawan, juru masak, pengemudi, serta para mitra MBG, Prabowo secara khusus menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Menurutnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak terlepas dari kerja keras para petugas di lapangan.

 

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