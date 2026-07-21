Pabowo Angkat Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan segera menetapkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif. Keputusan tersebut diperkirakan akan diambil dalam satu hingga dua hari ke depan setelah melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA).

Saat ini, posisi Jampidsus masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rudi Margono yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Penunjukan Rudi tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRINT-76/A/JA/07/2026 menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Jaksa Agung telah mengajukan usulan nama calon Jampidsus definitif kepada Presiden Prabowo sejak pekan lalu.

“Ya baik, kembali kami sampaikan bahwa minggu yang lalu Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama Pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Prasetyo, usulan tersebut saat ini tengah diproses sesuai mekanisme yang berlaku sebelum Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan pejabat baru.

“Nah dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di Tim Penilai Akhir dan insyaallah satu dua hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani Keppres pengangkatan pejabat yang baru,” ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah Presiden Prabowo telah menyiapkan pesan khusus bagi Jampidsus yang akan dilantik, Prasetyo mengatakan hal itu belum disampaikan. “Belum ada, belum ada. Tapi nanti pada waktunya pasti akan akan ada pesan-pesan khusus dari beliau,” katanya.