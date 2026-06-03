Kantor BGN Digeledah, Istana Beri Reaksi Mengejutkan!

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Diduga penggeledahan oleh Kejagung tersebut terkait tata kelola BGN pada saat era kepemimpinan Dadan Hindayana.

Prasetyo meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," ungkap Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo pun menegaskan bahwa langkah yang dilakukan aparat hukum merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan di berbagai kementerian maupun lembaga negara.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.