Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, KSP Dudung: Jual Beli Titik Dapur MBG!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |14:38 WIB
Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, KSP Dudung: Jual Beli Titik Dapur MBG!
Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, KSP Dudung: Jual Beli Titik Dapur MBG/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengungkapkan salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adanya dugaan jual-beli titik dapur MBG.

“Ya, salah satu faktornya itu (jual-beli titik dapur MBG),” kata Dudung saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Dudung meyakini, Prabowo telah lama mengetahui dan menganalisa “praktik lancung” perihal penyelenggaraan MBG. Untuk itu, ia menyebut, Prabowo mengambil keputusan untuk mencopot Dadan.

“Saya punya keyakinan bahwa bapak presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau,” kata Dudung.

Mantan KSAD ini berharap ada perbaikan ke depannya sehingga di BGN semakin transparan dan akuntabel.

“Keinginan bapak presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220581/wakil_kepala_bgn-4Ded_large.jpg
BGN Ungkap Marak Penipuan Jual Beli SPPG, Pelaku Dibidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219897/mbg-OPAY_large.jpg
KPK Pastikan Dukung 100 Persen Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219482/ksp_dudung-xZUf_large.jpg
Awasi MBG, KSP Dudung Bidik Oknum Jual-Titip Keuntungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218450/ksp-7KrS_large.jpg
KSP Dudung Temukan 2 SPPG Tak Layak di Jakbar, Langsung Di-suspend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3218030/viral-JpdC_large.jpg
Pedagang Gorengan yang Ditabrak Mobil MBG di Bekasi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212632/makan_bergizi_gratis-Dl3U_large.jpg
Soal Keracunan MBG di Jaktim, Istana: Makanan Lewat Batas Aman Konsumsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement