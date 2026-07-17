Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BGN Kaji Wacana Anak dari Keluarga Mampu Tak Lagi Jadi Penerima MBG

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |22:10 WIB
BGN Kaji Wacana Anak dari Keluarga Mampu Tak Lagi Jadi Penerima MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen TNI (Purn) Trenggono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono buka suara soal wacana efisiensi jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rencana tersebut, anak-anak dari keluarga mampu atau yang masuk kategori Desil 8-10 tidak lagi menjadi penerima manfaat seperti sebelumnya.

Trenggono membenarkan adanya wacana tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu masih dalam tahap kajian di BGN.

"Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," kata Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Salah satu kajian yang dilakukan, kata dia, adalah melakukan penataan terhadap sekolah-sekolah penerima manfaat. Namun, ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena proses kajian masih berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Orang Kaya DPR RI MBG BGN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230774//dpr_cecar_bgn_soal_opini_wtp_dari_bpk-UfsT_large.jpg
DPR Cecar BGN soal Opini WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230739//pimpinan_bgn_saat_rapat_bersama_komisi_ix_dpr_ri-IPDH_large.jpg
BGN Ngaku Masih Punya Tunggakan Rp1,6 Triliun, Belum Bayar EO hingga Konsultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230712//bgn-csvy_large.jpg
Nanik S Deyang Tak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230373//presiden_prabowo_subianto-8Sjq_large.jpg
Prabowo Perintahkan Evaluasi Total Program MBG dan Tertibkan SPPG Nakal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230322//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-d2K7_large.jpg
Kejagung Bantah Penghentian Pendataan MBG Terkait Perkara Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230172//dpr-nd2m_large.jpg
Komisi III Buat Buku Anotasi KUHAP, Adian: Kepastian Hukum Kebutuhan Utama Masyarakat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement