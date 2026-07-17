Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Cecar BGN soal Opini WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |19:30 WIB
DPR Cecar BGN soal Opini WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin!
DPR Cecar BGN soal Opini WTP dari BPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN yang mendapat opini WTP dari BPK perlu menjadi pembahasan serius. Pasalnya, opini WTP tersebut dinilai berbanding terbalik dengan realisasi anggaran yang masih jauh dari angka ideal.

"Realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian. Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," cetus Muazzim dalam rapat dengar pendapat bersama BGN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Lalu, anggota Komisi IX DPR, Heru Cahyono, juga menyoroti hal serupa. Menurutnya, dalam laporan keuangan yang disampaikan masih terdapat sejumlah catatan.

"Maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan ini ada tunggakan, ada carry over, ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan," ujar Heru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mbg WTP BPK DPR BGN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230739//pimpinan_bgn_saat_rapat_bersama_komisi_ix_dpr_ri-IPDH_large.jpg
BGN Ngaku Masih Punya Tunggakan Rp1,6 Triliun, Belum Bayar EO hingga Konsultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230712//bgn-csvy_large.jpg
Nanik S Deyang Tak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230566//dpr-90Cd_large.jpg
DPR Minta Penataan Taxiway Bandara Halim Diprioritaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230172//dpr-nd2m_large.jpg
Komisi III Buat Buku Anotasi KUHAP, Adian: Kepastian Hukum Kebutuhan Utama Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230125//menkeu_purbaya-paTE_large.jpg
Purbaya Akui MBG Masih Hadapi Kendala di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/65/3229907//guru_besar_unm-E5BY_large.JPG
Guru Besar UNM Sebut Hubungan Lintas Negara Makin Kompleks, Perlu Payung Hukum yang Jelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement