Prabowo ke Jajaran MBG: Bekerja Jujur, Jangan Sampai Lakukan Penyimpangan!

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada jajaran pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di seluruh Indonesia agar bekerja dengan jujur dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program MBG yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengungkapkan, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan semangat dalam menjalankan program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat tersebut.

"Tadi diminta untuk bekerja dengan semangat. Bekerja dengan jujur, jangan sampai melakukan penyimpangan," ujar Nasaruddin kepada awak media usai menghadiri rapat konsolidasi.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan, bahwa Prabowo juga memberikan motivasi kepada para pelaksana Program MBG agar terus bekerja maksimal melayani masyarakat.

"Presiden memotivasi para SPPG," kata Pratikno.