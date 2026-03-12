Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Sejarah 12 Maret: Pertempuran Jawa Berakhir hingga Awal Kekuasaan Soeharto

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |05:38 WIB
Jejak Sejarah 12 Maret: Pertempuran Jawa Berakhir hingga Awal Kekuasaan Soeharto
Presiden Indonesia ke-2 Soeharto (foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Ada banyak peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 12 Maret, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satunya adalah diangkatnya Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI, yang kemudian menjadikannya presiden definitif dan berkuasa hingga tiga dekade.

Berikut beberapa peristiwa yang terjadi pada 12 Maret seperti dikutip Okezone dari Wikipedia.org:

- 12 Maret 1930

Mahatma Gandhi alias Mohandas Karamchand Gandhi memimpin barisan sepanjang 200 mil untuk menyuarakan protes terhadap pemerintahan kolonial Inggris pada 12 Maret 1930. Gerakan tersebut dikenal sebagai Mars Garam yang bertujuan memprotes monopoli garam oleh Inggris.

Mahatma Gandhi adalah tokoh spiritual dan politikus yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia terkenal dengan perjuangan tanpa kekerasan.

Gandhi menginspirasi dunia melalui ajaran anti-kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), serta perjuangan kemerdekaan.

- 12 Maret 1942

Perang antara tentara Jepang dengan pasukan Sekutu di Jawa berakhir. Pertikaian yang dikenal sebagai Pertempuran Jawa itu berakhir setelah komandan Sekutu menandatangani pernyataan menyerah kepada Jepang di Bandung pada 12 Maret 1942.

Pertempuran tersebut merupakan bagian dari Perang Dunia II. Sebelumnya, pada 28 Februari 1942, pasukan Kekaisaran Jepang menyerang pasukan Sekutu di Jawa.

 

Halaman:
1 2
      
