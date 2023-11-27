Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Kolom Letusan Capai 500 Meter

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pagi ini, Senin (27/11/2023) pukul 09.23 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan teramati 500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Senin, 27 November 2023, pukul 09:23 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 500 m di atas puncak (± 657 m di atas permukaan laut),” tulis Tim Pos Pengawas Gunung Anak Krakatau, Deny Mardiono dari laman resmi PVMBG, Senin (27/11/2023).

Sementara itu, Deny melaporkan abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 73 mm dan durasi 10 detik.

Sebelumnya, Gunung Anak Krakatau pada Minggu (26/11) mengalami empat kali erupsi. Pertama erupsi terjadi pukul 12.28 WIB dengan tinggi kolom abu 400 meter di atas puncak, kemudian pada 19.48 WIB tinggi kolom abu 400 meter.

Selanjutnya erupsi juga terjadi pada pukul 20.54 WIB dengan tinggi kolom 800 meter di atas puncak, terakhir pukul 21.08 WIB dimana tinggi kolom abu tertinggi dalam sehari yakni 1000 meter di atas puncak.

Lebih lanjut, menurut informasi PVMBG gunung api Gunung Anak Krakatau terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis tinggi sekitar 25-50 meter dari puncak. Cuaca berawan, angin lemah ke arah barat laut. Suhu udara sekitar 26.3-28.5°C. Kelembaban 61-70%.