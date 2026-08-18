Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terseret Korupsi, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Cederai Kepercayaan Publik

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:58 WIB
Terseret Korupsi, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Cederai Kepercayaan Publik
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Perkara tersebut menjadi perhatian karena melibatkan penegak hukum.

Aktivis antikorupsi Ali Yusuf menilai dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Febrie berpotensi semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurutnya, hal itu menjadi persoalan serius mengingat Febrie sebelumnya memiliki tugas dalam penanganan perkara korupsi.

Ia menilai terdapat ironi ketika pemberantasan korupsi yang seharusnya menjadi upaya bersama justru diwarnai dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberantasnya.

“Tentu sangat mencederai atas apa yang dilakukan Febrie. Dia melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi tapi malah dia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ali kepada Okezone, Selasa (18/8/2026).

Ali mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang harus diperangi bersama. Karena itu, dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dinilai memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan publik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236836/febrie_adriansyah-oY0R_large.jpg
Ajukan Praperadilan, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Gugat 5 Aspek Terkait Pelanggaran Prosedural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236429/korupsi-T2ef_large.jpg
Kejagung Usut Kasus Transfer Pricing Diharapkan Berdampak pada Pemulihan Ekologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236283/purbaya_yudhi_sdewa-ORpA_large.jpg
Kasus Transfer Pricing PT TPL Seret Pegawai Pajak, Menkeu Purbaya: Kita Ikuti Prosesnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236268/korupsi-loeH_large.jpg
Keseriusan Kejagung Diuji Lewat Penanganan Perkara Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235574/febrie_adriansyah-qd1u_large.jpg
Emas dan Uang di Rumah Febrie Adriansyah Jadi Sorotan, Pakar: Perlu Diuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235491/kejagung-XulO_large.jpg
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah, dari Perbankan hingga Swasta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement