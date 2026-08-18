Terseret Korupsi, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Cederai Kepercayaan Publik

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Perkara tersebut menjadi perhatian karena melibatkan penegak hukum.

Aktivis antikorupsi Ali Yusuf menilai dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Febrie berpotensi semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Menurutnya, hal itu menjadi persoalan serius mengingat Febrie sebelumnya memiliki tugas dalam penanganan perkara korupsi.

Ia menilai terdapat ironi ketika pemberantasan korupsi yang seharusnya menjadi upaya bersama justru diwarnai dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberantasnya.

“Tentu sangat mencederai atas apa yang dilakukan Febrie. Dia melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi tapi malah dia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ali kepada Okezone, Selasa (18/8/2026).

Ali mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang harus diperangi bersama. Karena itu, dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dinilai memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan publik.