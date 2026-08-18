Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar Hari Ini, Tim Hukum: Hormati Prosesnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |09:22 WIB
Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar Hari Ini, Tim Hukum: Hormati Prosesnya
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah akan menghadiri sidang praperadilan hari ini, 18 Agustus 2026.
A
A
A

JAKARTA - Sidang praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah digelar hari ini, Selasa (18/8/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie, mengatakan bahwa praperadilan merupakan forum hukum untuk menguji tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan meminta semua pihak menghormati proses persidangan ini.

"Kami mengajak semua pihak menghormati proses persidangan dan memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa serta menilai perkara ini secara objektif,” kata Febri dalam keterangan tertulisnya.

Febri menjelaskan, praperadilan akan digunakan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan dalam proses penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Menurutnya, aspek utama terkait penetapan tersangka sebagai upaya paksa yang dilakukan tanpa pemeriksaan calon tersangka serta tindakan penggeledahan. Sementara yang lain, terkait konsekuensi atau tindakan lanjutan dari dua hal tersebut.

“Yang kami uji dalam praperadilan ini adalah prosedurnya. Apakah penetapan tersangka, penggeledahan, maupun upaya paksa lainnya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Hal tersebut yang nantinya kami serahkan untuk diperiksa dan dinilai oleh hakim,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan Febrie mengajukan praperadilan merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses hukum. Menurutnya, seluruh perdebatan mengenai hukum acara sebaiknya dibawa dan diuji melalui forum praperadilan sesuai perundang-undangan.

“Jadi tidak tepat jika praperadilan dipahami sebagai cara untuk mengaburkan proses hukum. Praperadilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan. Hal ini penting untuk dipahami secara tepat oleh publik,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/33/3236354//hotman_paris-PXqk_large.jpg
Hotman Paris Tanggapi Perseteruan dengan Anak, Singgung soal Perjuangan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236268//korupsi-loeH_large.jpg
Keseriusan Kejagung Diuji Lewat Penanganan Perkara Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236231//pengacara_dokter_tifa_luthfie_hakim-1PcA_large.jpg
Hadirkan Ahli, Kubu Dokter Tifa Yakin Jaksa Tidak Berwenang Perbaiki Dakwaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236138//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-5tlu_large.jpg
Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/338/3235841//viral-v6C0_large.jpg
Jasad Sutrimo Dites Toksikologi, Penyebab Kematian Dibunuh dengan Racun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235796//firman_wijaya-NIYi_large.jpg
Bantah Status Sutrimo Sebagai Karumga, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Penjaga Rumah Kosong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement