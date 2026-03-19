Arab Saudi Tembak Jatuh Drone dan Rudal Iran yang Menargetkan Riyadh

RIYADH - Sistem pertahanan udara Arab Saudi mencegat gelombang drone dan rudal balistik Iran yang ditembakkan ke negara tersebut pada Rabu (18/3/2026).

Melansir Arabnews, Kamis (19/3/2026), sebuah drone dicegat dan dihancurkan saat mendekati Kawasan Diplomatik di Riyadh, kata juru bicara Kementerian Pertahanan.

Sekitar pukul 19.30, kementerian mengatakan pertahanan udara sedang menangani ancaman balistik di Riyadh.

Sebelumnya, sebuah rudal balistik yang diluncurkan ke arah Kegubernuran Al-Kharj ditembak jatuh dengan puing-puing dari pencegatan tersebut jatuh di dekat Pangkalan Udara Pangeran Sultan. "Tanpa menyebabkan kerusakan apa pun," kata seorang juru bicara.

Dua rudal balistik lainnya yang diluncurkan ke arah Provinsi Timur dicegat dan dihancurkan pada malam hari.