Israel Klaim Bunuh Menteri Intelijen Iran dalam Serangan di Teheran

TEHERAN – Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, mengklaim pada Rabu (18/3/2026), Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib, tewas dalam serangan udara semalam di Teheran.

"Menteri Intelijen Iran, Khatib, juga telah dieliminasi semalam," ujar Katz dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantornya dikutip The Times of Israel.

Katz menyatakan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah "memberi wewenang kepada tentara untuk mengeliminasi tokoh senior Iran mana pun... tanpa memerlukan persetujuan tambahan."

Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan langsung dari pihak Iran mengenai klaim Israel tersebut.

Diketahui, perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) diketahui masih terus memanas, ditambah setelah kematian dari Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

(Arief Setyadi )

