Napi Lapas Cibinong Dibina Mentalnya Sebelum Kembali ke Masyarakat

JAKARTA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat melakukan pembinaan mental terhadap para narapidana. Hal itu dilakukan untuk kesiapan mereka sebelum kembali ke masyarakat.

Melalui kegiatan Praise and Worship bertajuk “Unchained: A New Creation”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi warga binaan. Acara diisi dengan pujian, penyembahan, serta penyampaian renungan firman yang menekankan pesan pembaruan hidup dan pembebasan dari masa lalu.

Menurut Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, kegiatan yang diinisiasi Gereja Oikumene Terang Dunia dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025. Ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Lapas Cibinong dan menjadi terobosan dalam pembinaan kerohanian Kristiani di lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut, kata Wisnu, bukan sekadar pelaksanaan ibadah, melainkan sarana pembinaan yang diharapkan mampu membangun harapan serta kesiapan mental warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

“Semoga momen ini menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat,” ujar Wisnu, dikutip Sabtu (13/12/2025).