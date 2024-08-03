Diduga Alami Kekerasan, Napi di Palembang Tewas dalam Lapas

PALEMBANG - Sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang, gempar. Hal itu lantaran seorang napi ditemukan tewas didalam kamar sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang, Kamis 1 Agustus 2024 malam.

Diketahui napi bernama Yogi Irawan (26). Dia merupakan kasus narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti 0,5 kilogram.

Informasi yang dihimpun terdapat tanda-tanda diduga kekerasan di tubuh korban yang merupakan napi tangkapan Ditresnarkoba Polda Sumsel tersebut. Selanjutnya korban juga langsung dievakuasi petugas ke RS Islam Siti Khodijah. Pada tubuh korban terdapat beberapa luka, diduga bekas tanda kekerasan.

Humas RSI Siti Khodijah, Viloe membenarkan ada penitipan jenazah dari Rutan Kelas IA Pakjo Palembang.

"Memang benar, saat ini jenazahnya ada di ruang pemulasaran jenazah," kata Viloe, sembari menambahkan pihaknya hingga kini masih menunggu pihak keluarga korban menjemput, Sabtu (3/8/2024).

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr Harryo Sugihhartono membenarkan, adanya seorang tewas didalam kamar sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang.

"Benar hingga saat ini kami masih menunggu hasil dokter," kata Kombes Pol Harryo Sugihhartono.