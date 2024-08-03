Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Diduga Alami Kekerasan, Napi di Palembang Tewas dalam Lapas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |09:39 WIB
Diduga Alami Kekerasan, Napi di Palembang Tewas dalam Lapas
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PALEMBANG - Sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang, gempar. Hal itu lantaran seorang napi ditemukan tewas didalam kamar sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang, Kamis 1 Agustus 2024 malam. 

Diketahui napi bernama Yogi Irawan (26). Dia merupakan kasus narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti 0,5 kilogram. 

Informasi yang dihimpun terdapat tanda-tanda diduga kekerasan di tubuh korban yang merupakan napi tangkapan Ditresnarkoba Polda Sumsel tersebut. Selanjutnya korban juga langsung dievakuasi petugas ke RS Islam Siti Khodijah. Pada tubuh korban terdapat beberapa luka, diduga bekas tanda kekerasan.

Humas RSI Siti Khodijah, Viloe membenarkan ada penitipan jenazah dari Rutan Kelas IA Pakjo Palembang. 

"Memang benar, saat ini jenazahnya ada di ruang pemulasaran jenazah," kata Viloe, sembari menambahkan pihaknya hingga kini masih menunggu pihak keluarga korban menjemput, Sabtu (3/8/2024).

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr Harryo Sugihhartono membenarkan, adanya seorang tewas didalam kamar sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang. 

"Benar hingga saat ini kami masih menunggu hasil dokter," kata Kombes Pol Harryo Sugihhartono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172236/napi-gzId_large.jpg
82 Napi Risiko Tinggi Dipindahkan ke Nusakambangan dari Jatim dan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/337/3087598/dpr-8RIu_large.jpg
Viral Napi Dugem di Sel, Ketua Komisi XIII DPR Dorong ‘Bersih-Bersih’ Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/512/3004161/terungkap-kancil-sempat-telepon-ibunya-sebelum-tewas-gantung-diri-di-lapas-semarang-HPXVK3HNUx.jpg
Terungkap! Kancil Sempat Telepon Ibunya Sebelum Tewas Gantung Diri di Lapas Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/512/3004162/kancil-napi-narkoba-di-lapas-semarang-tewas-gantung-diri-pakai-tali-sepatu-7VP83uCoJc.jpg
Kancil Napi Narkoba di Lapas Semarang Tewas Gantung Diri Pakai Tali Sepatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995209/38-napi-kabur-dari-penjara-yang-penuh-sesak-berisi-200-tahanan-jfmB9wotpn.jpg
38 Napi Kabur dari Penjara yang Penuh Sesak Berisi 200 Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/512/2991159/56-napi-lapas-semarang-dipindah-ke-nusakambangan-cph6hqGuDY.jpg
56 Napi Lapas Semarang Dipindah ke Nusakambangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement