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Presiden Prabowo Anugerahkan Adhi Makayasa kepada 4 Lulusan Terbaik Akmil-Akpol, Ini Daftarnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |09:00 WIB
Presiden Prabowo Anugerahkan Adhi Makayasa kepada 4 Lulusan Terbaik Akmil-Akpol, Ini Daftarnya
Presiden Prabowo melantik perwira TNI-Polri dalam upacara Prasetya Perwira di Istana Merdeka, Jakarta, 22 Juli 2026.
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan lencana Adhi Makayasa kepada lulusan terbaik akademi TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Tahun ini, lencana Adhi Makayasa disematkan kepada empat orang lulusan terbaik.

Dari Akademi Militer, penerima Adhi Makayasa adalah Sersan Mayor Taruna (Sermatar) Calvin Tidar Sakti; Adhi Makayasa Akademi Angkatan Laut disandang Sermatar Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra; dari Akademi Angkatan Udara dianugerahkan kepada Sermatar Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman; sedangkan untuk Adhi Makayasa Akademi Kepolisian diberikan kepada Brigadir Kepala Taruna Harindra Arsandho Tegarbaja.

Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri dalam Upacara Praspa Tahun 2026. Para perwira yang dilantik terdiri dari 512 lulusan Akademi Militer, 229 lulusan Akademi Angkatan Laut, 154 lulusan Akademi Angkatan Udara, serta 282 lulusan Akademi Kepolisian.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah perwira.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Prabowo yang diikuti seluruh perwira remaja. 

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