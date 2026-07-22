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Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Perwira TNI-Polri di Istana Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |07:55 WIB
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Perwira TNI-Polri di Istana Pagi Ini
Presiden Prabowo akan memimpin upacara pelantikan calon perwira TNI-Polri di Istana Merdeka, 22 Juli 2026.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diagendakan memimpin upacara pelantikan Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026) pukul 08.00 WIB. Upacara ini merupakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah bagi calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI—yang terdiri atas taruna Akmil, AAL, dan AAU—serta 282 taruna Akpol menjadi perwira pertama TNI-Polri.

“Sesuai dengan agenda, Bapak Presiden akan memimpin upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pukul 08.00 pagi,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media.

Prasetyo mengatakan jumlah calon perwira yang akan dilantik pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang. Namun, ia menyebut angka tersebut masih akan dipastikan kembali karena adanya perubahan jumlah peserta didik.

“Karena ada perubahan, nanti kami cek ya. Kurang lebih kalau kami tidak keliru di angka 1.500, tetapi nanti kami coba cek kembali karena ada penambahan jumlah peserta didik atau jumlah taruna,” paparnya.

Upacara ini juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, sejumlah menteri/pejabat setingkat menteri, para Kepala Staf TNI, Kapolri, serta keluarga capaja. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga akan mengumumkan peraih Adhi Makayasa.

Upacara Praspa memiliki makna penting sebagai momentum regenerasi kepemimpinan perwira yang diharapkan melahirkan generasi perwira muda yang profesional, tangguh, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Selain itu, pelantikan bersama TNI dan Polri juga menjadi simbol sinergi kedua institusi sejak dini dengan tetap menghormati pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.

(Rahman Asmardika)

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