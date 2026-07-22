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Prabowo Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Anugerahkan Adhi Makayasa untuk Lulusan Terbaik

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |08:37 WIB
Prabowo Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri, Anugerahkan Adhi Makayasa untuk Lulusan Terbaik
Presiden Prabowo Subianto melantik perwira TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, 22 Juli 2026.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Setelah melantik para perwira, Presiden juga menganugerahkan penghargaan Adhi Makayasa kepada lulusan terbaik dari masing-masing akademi.

Upacara Praspa merupakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah Capaja lulusan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol) menjadi perwira pertama TNI dan Polri.

Sebanyak 1.177 calon perwira yang dilantik terdiri atas 512 lulusan Akademi Militer, 229 lulusan Akademi Angkatan Laut, 154 lulusan Akademi Angkatan Udara, serta 282 lulusan Akademi Kepolisian.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah perwira.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Prabowo yang diikuti seluruh perwira remaja. 

Prabowo kemudian melanjutkan pembacaan sumpah yang diikuti para perwira, "Khusus perwira TNI, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi sumpah prajurit. Khusus perwira Polri, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya."

"Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang benar. Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa," lanjutnya.

 

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