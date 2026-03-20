Prabowo Serukan Persatuan dan Kebersamaan di Idulfitri 1447 H

Presiden Prabowo (foto: Birp Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat menjadikan momentum Idulfitri 1447 Hijriah, sebagai ajang memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan.

Prabowo juga menyampaikan rasa syukurnya karena masih diberikan kesempatan merayakan hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 30 hari.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin,” ujar Prabowo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/3/2026).

Ia menegaskan, bahwa Idulfitri harus dimaknai sebagai momen saling memaafkan sekaligus mempererat persatuan sebagai satu bangsa.

“Mari kita manfaatkan momen Idulfitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi,” katanya.

“Marilah kita terus memperkuat kebersamaan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia,” lanjutnya.