Prabowo Akan Rayakan Lebaran di Aceh Tamiang Bersama Warga

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan merayakan Idulfitri 1447 H bersama masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Sabtu (21/3/2026).

Sebelumnya, Prabowo telah bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (20/3) untuk menghadiri malam takbiran sebagai bagian dari rangkaian perayaan Idulfitri.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Prabowo akan melanjutkan agenda ke Aceh untuk melaksanakan Salat Id.

"Iya betul, Pak Presiden akan malam takbiran di Sumatera Utara dan insyaallah akan Salat Idulfitri di Aceh besok pagi," ujar Teddy.

Presiden bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB dan dijadwalkan mendarat di Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan.