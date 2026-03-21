HOME NEWS NASIONAL

Usai Sholat Id di Aceh, Prabowo Gelar Open House di Istana Negara​​​​​​​

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |06:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto akan menggelar open house bagi masyarakat di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar open house bagi masyarakat di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Aceh Tamiang, Aceh.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk halalbihalal dan silaturahmi tersebut bertujuan mempererat kedekatan Presiden dengan masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada siang hari setelah Presiden kembali dari rangkaian kegiatan Idulfitri di Provinsi Aceh.

“Setelah itu (dari Aceh), Bapak Presiden akan ke Jakarta. Kemudian kemungkinan kalau di istana, siang kami menyiapkan halalbihalal, silaturahmi, untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung,” ungkap Seskab Teddy, Sabtu (21/3/2026).

Lebih lanjut, Seskab Teddy menjelaskan, Istana Negara akan dibuka untuk umum mulai setelah sholat Zuhur hingga sore hari, dengan skema kunjungan bergiliran untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Diperkirakan jumlah pengunjung yang hadir dapat mencapai sekitar 5.000 orang, dengan pengaturan area di dalam maupun di luar Istana untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat.

“Ya lima ribuan mungkin, seperti tahun lalu. Tentunya kita siapkan di dalam, nanti bila tidak muat, di luar juga sudah disiapkan oleh Pak Mensesneg tenda, kemudian nanti bergantian masuk,” jelasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208094//presiden_prabowo-m2Sw_large.jpg
Prabowo Serukan Persatuan dan Kebersamaan di Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208092//presiden_prabowo-Tqai_large.jpg
Momen Hangat Prabowo, Didit, dan Titiek Kumpul Jelang Lebaran, Bobby Ikut Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208069//presiden_prabowo-6lOx_large.png
Prabowo Akan Rayakan Lebaran di Aceh Tamiang Bersama Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208087//prabowo-S0t1_large.jpg
Prabowo: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208061//prabowo_subianto-4hXn_large.jpg
Prabowo Tegaskan Pengiriman Pasukan ke Gaza Bukan untuk Lucuti Senjata Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208057//presiden_prabowo-VIoJ_large.jpg
Prabowo Bakal Takbiran di Sumut dan Shalat Ied di Aceh
