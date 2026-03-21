Prabowo Open House di Istana untuk 5.000 Masyarakat, Siapkan Ketupat hingga Hiburan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Negara bagi 5.000 masyarakat umum pada perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, hari ini. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai siang hari setelah Presiden kembali dari agenda sholat Id di Aceh Tamiang, Aceh.

“Kalau di istana, siang kami menyiapkan halalbihalal, silaturahmi, untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Sabtu (21/3/2026).

Seskab Teddy menjelaskan, Istana Negara akan dibuka untuk umum mulai setelah sholat Zuhur hingga sore hari, dengan skema kunjungan bergiliran untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Diperkirakan jumlah pengunjung yang hadir dapat mencapai sekitar 5.000 orang, dengan pengaturan area di dalam maupun di luar Istana untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat.

“Ya lima ribuan mungkin, seperti tahun lalu. Tentunya kita siapkan di dalam, nanti bila tidak muat, di luar juga sudah disiapkan oleh Pak Mensesneg tenda, kemudian nanti bergantian masuk,” jelasnya.