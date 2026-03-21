HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Halalbihalal dengan Warga Aceh Tamiang Usai Sholat Id

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |08:47 WIB
Presiden Prabowo Subianto melakukan halalbihalal bersama warga Aceh Tamiang, Aceh, di Masjid Darussalam. (Foto: okezone.com/IMG)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan halalbihalal bersama warga Aceh Tamiang, Aceh, di Masjid Darussalam, Kampung Simpang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, pagi ini.

Pantauan dari YouTube Sekretariat Kabinet, Sabtu (21/3/2026), halalbihalal Prabowo bersama warga Aceh dilakukan selepas menunaikan ibadah sholat Id di masjid yang sama.

Di dalam masjid, Prabowo didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyalami warga yang sudah mengantre untuk bertemu Kepala Negara.

Terlihat satu per satu, Prabowo menyalami warga, baik ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak. Bahkan, beberapa warga juga tampak mengajak Presiden Prabowo berfoto bersama.

Setelah menyalami sejumlah warga, Prabowo pun berjalan ke area depan untuk membagikan bantuan sembako kepada warga secara simbolik.

Kemudian, Prabowo kembali berkeliling untuk menyapa warga Aceh yang ada di luar masjid. Para warga tersebut pun tampak antusias saat melihat Presiden Prabowo.

“Bapak, Pak, Pak,” kata sejumlah warga sambil menjulurkan tangan untuk menyalami Prabowo.

 

