Istana Buka Suara, Ini yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dengan Megawati

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada 19 Maret 2026. (Foto: Biro Pers Setneg)

JAKARTA – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2026).

Prasetyo mengatakan, pertemuan kedua tokoh yang berlangsung hampir dua jam tersebut diisi dengan diskusi mendalam dan pertukaran pandangan terkait berbagai isu strategis. Apalagi, Megawati pernah menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI, sehingga pengalaman dan pemikirannya tetap dibutuhkan bangsa.

"Banyak sekali, ya. Hampir kurang lebih dua jam pertemuan, banyak yang didiskusikan, banyak yang saling bertukar pandangan. Karena bagaimanapun Ibu Mega pernah menjadi Wakil Presiden, pernah juga menjadi Presiden, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo menekankan bahwa pengalaman kepemimpinan Megawati menjadi nilai penting dalam memberikan perspektif terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.