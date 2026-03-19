Bertemu Megawati di Istana, Prabowo: Silaturahmi Antarpemimpin Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |16:15 WIB
Prabowo bertemu Megawati di istana (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) siang ini. Prabowo menegaskan, bahwa pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi antarpemimpin bangsa.

Momen pertemuan itu dibagikan Prabowo lewat akun media sosial @prabowo. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” tulis Prabowo.

Tampak sejumlah turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Terlihat juga putra Prabowo yakni Didit Hediprasetyo juga turut mendampingi.

Sebelumnya, dari pantauan Okezone kendaraan yang membawa Megawati keluar dari pintu utama Istana Merdeka atau depan Monumen Nasional (Monas). Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Tidak hanya bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati, Presiden Prabowo juga mengundang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

Pertemuan Prabowo dengan para mantan Presiden dan Wakil Presiden tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari geopolitik dunia dan kondisi dalam negeri.

