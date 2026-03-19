Prabowo Terima Megawati di Istana, Apa yang Dibahas?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) siang ini.

Berdasarkan pantauan Okezone, kendaraan yang diduga membawa Megawati dengan plat nomor B 2734 ZZR keluar dari pintu utama Istana Merdeka atau depan Monumen Nasional (Monas). Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin pada Selasa (3/3/2026).



Saat itu, pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Presiden dan Wakil Presiden tersebut membahas sejumlah isu. Ini mulai dari geopolitik dunia hingga kondisi dalam negeri.



(Erha Aprili Ramadhoni)

