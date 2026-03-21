Didampingi Didit, Prabowo Turun Langsung Salami Warga di Open House Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |17:29 WIB
Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto didampingi putra semata wayangnya, Didit Hediprasetyo, menyapa dan menyalami warga saat open house Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prabowo tampak mengenakan baju koko putih dipadukan dengan peci hitam. Kehadirannya langsung menjadi perhatian warga yang berebut ingin bersalaman. Tak sedikit pula masyarakat yang mengajak berfoto bersama Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga didampingi sejumlah jajaran kabinet, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Warga yang hadir tampak bersemangat ingin bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, bahkan terdengar sorakan, “Pak Prabowo, Pak Prabowo!” dari kerumunan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa open house kali ini dikhususkan untuk masyarakat umum.

“Pada hari ini Bapak Presiden mengadakan open house khusus untuk masyarakat umum,” ujar Prasetyo.

 

