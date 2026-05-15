Penjambret WN Italia di Bunderan HI Masih Diburu Polisi

JAKARTA - Polda Metro Jaya memburu pelaku penjambretan terhadap warga negara asing (WNA) asal Italia, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku.

"Kasus penjambretan di Bundaran HI, kami informasikan bahwa tim saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penjambretan dengan korban warga negara asing tersebut," kata Iman kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Ia menerangkan, tim telah bergerak di lapangan dan menargetkan pelaku segera ditangkap dalam waktu dekat.

"Insya Allah dalam waktu cepat kami akan melakukan penangkapan terhadap pelakunya," ujar dia.

Aksi penjambretan tersebut sebelumnya viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video yang beredar, awalnya korban terlihat berdiri di pinggir jalan di kawasan Bundaran HI.