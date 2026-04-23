WNA Dijambret Kawanan Bandit di Pasar Baru Jakpus

JAKARTA – Seorang warga negara asing (WNA) bernama Robin menjadi korban pencurian handphone di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kini, polisi telah menangkap tiga terduga pelaku.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung, mengatakan pihaknya menangkap tiga orang pelaku, termasuk satu penadah yang membeli barang hasil curian tersebut.

“Tiga orang pelaku berhasil diamankan, termasuk satu penadah yang membeli barang hasil kejahatan tersebut,” kata Reynold, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, penangkapan itu dilakukan pada Rabu 22 April 2026 di kawasan Rawa Badak, Jakarta Utara.

“Dua pelaku utama berinisial F dan Y ditangkap saat berada di kediaman salah satu pelaku,” ujar dia.

Dari hasil pengembangan, pihaknya juga berhasil menangkap penadah berinisial AHS yang membeli handphone milik korban.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, menjelaskan pelaku F berperan sebagai pengendara motor saat beraksi. Sementara Y bertindak sebagai eksekutor yang mengambil handphone korban.

“Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat beserta barang bukti satu unit handphone milik korban,” jelas dia.