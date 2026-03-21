3 Karyawati Asal Padang Pilih Lebaran di Jakarta: Takut Ditanya Kapan Nikah

JAKARTA - Suasana malam takbiran di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026), tetap semarak meski diguyur hujan gerimis. Pengunjung pun terus berdatangan ke kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, setelah hujan deras reda, para pengunjung kembali berbondong-bondong memadati area Bundaran HI. Meski gerimis masih turun, mereka tetap bertahan dengan menggunakan payung dan jas hujan, sambil berswafoto di sejumlah ornamen yang telah disediakan.

Tak lama setelah hujan mereda, para penabuh bedug kembali memainkan alat musiknya. Lantunan selawat pun turut menggema, menambah khidmat suasana malam takbiran di Bundaran HI.

Momen ini turut dinikmati tiga karyawati asal Padang yang kini merantau di Jakarta. Mereka memilih menghabiskan malam takbiran sekaligus Hari Raya Idulfitri di ibu kota agar terhindar dari pertanyaan klasik seputar pernikahan.

“Takut ditanya kapan menikah sih, makanya lebih memilih lebaran di sini,” kelakar Lian (26) saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).