Ledakan saat Tarawih di Masjid Jember, Tim Jibom Turun Tangan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |14:24 WIB
Ledakan saat Tarawih di Masjid Jember, Tim Jibom Turun Tangan
JAKARTA – Ledakan terjadi di sebuah masjid yang berada di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin, 16 Maret 2026, sekitar pukul 20.00 WIB. Kejadian tersebut terjadi saat Salat Tarawih berlangsung.

Kapolda Jawa Timur, Nanang Avianto mengungkapkan, saat ini tim kepolisian bersama unsur terkait lainnya telah berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan area serta olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Petugas langsung bergerak cepat melakukan pengamanan dan penanganan di lokasi kejadian,” kata Nanang, Selasa (17/3/2026).

Ia menegaskan, kondisi terkini di lokasi sudah dalam keadaan terkendali. Petugas masih melakukan sterilisasi area guna memastikan situasi benar-benar aman.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dipastikan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Namun, kami masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab pasti ledakan,” ujarnya.

 

Berita Terkait
Ledakan Terjadi di Masjid Jember, Jamaah Sholat Tarawih Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207132//hancur_gegara_ledakan-63R5_large.jpg
Kontrakan 2 Lantai Hancur Gegara Ledakan Misterius, Satu Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207001//viral-G4iO_large.jpg
Ledakan Bom Guncang Sekolah Yahudi di Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205723//kedutaan_besar_as_di_oslo-EtkF_large.jpg
Ledakan Guncang Kedubes AS di Oslo, Saksi Mata Dengar Tiga Dentuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205661//ilustrasi-KoGi_large.jpg
Ledakan Bom di Klub Malam Peru Lukai 33 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203478//ledakan-Lft3_large.jpg
Tragis! 2 Bocah di Lebak Luka Bakar Parah Terkena Ledakan Meriam Bleson
