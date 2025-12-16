Panas! Ketum Joman Disemprot Roy Suryo, Bukan Alumni UGM Coba Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan, sempat cekcok dengan tersangka tuduhan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, dalam program Rakyat Bersuara iNews yang tayang pada Selasa (16/12/2025).

Roy Suryo tidak memberi kesempatan Andi Azwan untuk menjelaskan soal foto ijazah Jokowi yang diungkap penyidik ke publik. Menurut Roy, Andi Azwan tidak berhak memberikan penjelasan karena bukan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Anda orang UGM enggak? Hak legalnya dia selaku UGM apa nerangin ini?" ujar Roy Suryo.

Sementara itu, Andi Azwan mengaku telah berkoordinasi dengan KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) untuk menjelaskan hal ini meski dirinya bukan lulusan UGM. Ia menjelaskan apa yang ditampilkan di layar Rakyat Bersuara sama dengan ijazah asli milik Jokowi.

Andi Azwan menerangkan ijazah Jokowi yang selama ini dituding palsu terbukti identik di Polda Metro Jaya karena pihak penggugat dinilai tidak memiliki ijazah pembanding. Andi Azwan juga mencoba membuktikan ucapannya dengan membuka program Fatal et al 2002 dan Mantiuk 2006 untuk membuktikan stempel yang ada di ijazah Jokowi.