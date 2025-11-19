EKSLUSIF! Ketua Joman Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Milik Jokowi ke Publik

JAKARTA - Ketua Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan, menegaskan dokumen ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan dokumen asli. Ia pun menunjukkan dokumen tersebut di hadapan publik.

“Nah, ya. Ini ijazah asli beliau. Kelihatan,” ujar Andi sambil menunjukkan dokumen tersebut dalam podcast The Daily Buzz Okezone.com dikutip Rabu (19/11/2025).

Andi Azwan mengatakan, dokumen ijazah yang ia tunjukkan diberikan langsung oleh Jokowi. Untuk itu, dirinya merasa heran dengan masih adanya berbagai pihak yang meragukan keaslian ijazah orangtua dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

“Nah, ini asli langsung dikasih dari Pak Jokowi,” imbuhnya.

Selama ini, kata Andi Azwan, orang kerap mempertanyakan dan mendesak agar ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Padahal, ijazah Jokowi sudah ditunjukkan misalnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apakah itu selesai? Kata Andi Azwan, tidak juga karena preseden dari orang yang menuduh ijazah palsu tidak sesederhana itu.