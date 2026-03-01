Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tegaskan Eks Kasat Narkoba Toraja Utara Diproses Pidana, Tak Hanya Sidang Etik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |18:05 WIB
Polri Tegaskan Eks Kasat Narkoba Toraja Utara Diproses Pidana, Tak Hanya Sidang Etik
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan akan mengusut tuntas kasus dugaan keterlibatan narkoba yang menyeret eks Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifandi Efendi. Meski masa penempatan khusus (patsus) telah berakhir, proses hukum dipastikan tidak berhenti pada sidang etik semata.

Kadiv Humas Polri, Johnny Eddizon Isir menyatakan, bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berulang kali menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang bermain-main dengan narkoba.

"Bapak Kapolri sudah berulang kali dalam berbagai kesempatan menyampaikan komitmen terkait penanggulangan tindak pidana narkoba," kata Isir kepada awak media, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap individu yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun membekingi peredaran narkoba, akan ditindak tegas tanpa pengecualian.

“Kalau ada individu yang terlibat, entah sebagai pengguna atau membekingi, akan dilakukan tindakan tegas. Tidak ada toleransi dan tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas,” ujar Isir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204235//polisi_narkoba-JtEc_large.jpg
AKBP Didik Dimutasi ke Yanma Polri untuk Proses Pemecatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204183//polri-toG0_large.jpg
Terungkap! Eks Kapolres Bima Kota Terima Uang Keamanan dari Bandar Narkoba Koh Erwin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204164//polri-tn6U_large.jpg
Misteri Sosok Boy di Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima Kota Terungkap, Kini Diburu Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204144//narkoba-rWNC_large.jpg
Bendahara Bandar Narkoba Koh Erwin Ditangkap, Perannya Terima Uang Penjualan Narkotika dari Istri Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204120//brigjen_pol_eko_hadi_santoso-a3p2_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Penanganan Kasus Narkoba yang Seret Eks Kapolres Bima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204118//bareskrim_polri-JTPO_large.jpg
Enam Tersangka Kasus Narkoba yang Libatkan Eks Kapolres Bima Kota Dibawa ke Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement