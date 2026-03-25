Arus Balik Lebaran di Tol Cipali Terpantau Lancar, Buka-Tutup Rest Area Masih Diterapkan

JAKARTA – Arus balik Lebaran di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) pada H+4 Lebaran, Rabu (25/3/2026) pagi, masih terpantau terkendali meski volume kendaraan terus meningkat. Salah satu faktor penopang kelancaran lalu lintas adalah penerapan sistem buka-tutup di sejumlah rest area.

Berdasarkan data terbaru hingga pukul 09.00 WIB, tercatat sekitar 35 ribu kendaraan telah melintasi eks Gerbang Tol Cikopo menuju arah Jakarta. Angka ini sedikit lebih rendah, sekitar 2 persen, dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Meski demikian, lonjakan volume kendaraan yang terjadi sejak arus balik dimulai tetap dapat diantisipasi. Strategi yang dilakukan untuk mengurai kepadatan adalah pemberlakuan one way dan pengaturan buka-tutup rest area.

Sistem buka-tutup rest area diberlakukan untuk menghindari kepadatan kendaraan yang hendak masuk area istirahat. Kebijakan ini dinilai efektif mencegah antrean panjang hingga ke badan jalan yang berpotensi menghambat arus utama kendaraan.

Pengguna jalan diimbau untuk tidak memaksakan diri masuk ke rest area apabila kapasitas parkir telah penuh. Selain itu, pemudik juga diminta untuk tidak berhenti di bahu jalan karena dapat membahayakan keselamatan serta memicu perlambatan lalu lintas.