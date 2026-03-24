Arus Balik H+3, Polisi Terapkan One Way 30 Menit di Lingkar Gentong

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |22:09 WIB
Arus Balik Mudik di Lingkar Gentong (foto: Okezone)
TASIKMALAYA - Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, pada Selasa (24/3/2026) malam. Kebijakan ini diterapkan saat arus balik Lebaran H+3 untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan menutup jalur dari tugu perbatasan Garut–Tasik hingga Simpang Wage. Selama penerapan one way, kendaraan dari arah sebaliknya, yakni Lingkar Gentong bawah, dapat melaju menggunakan dua jalur tanpa hambatan.

Pantauan Okezone di lapangan, menunjukkan antrean kendaraan sempat terjadi dari arah perbatasan hingga Simpang Wage. Kendaraan yang tertahan terdiri dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga bus.

Pada awal penerapan, sepeda motor masih diperbolehkan melintas di jalur one way. Namun, beberapa menit kemudian petugas menghentikan arus kendaraan roda dua dan mengarahkan pengendara menepi, dengan pembatas berupa traffic cone.

Sementara itu, arus kendaraan yang keluar dari Tasikmalaya melalui Lingkar Gentong terpantau meningkat signifikan selama sistem satu arah diberlakukan. Kondisi ini berbeda dibandingkan sebelum rekayasa diterapkan, ketika antrean kendaraan mengular dari Lingkar Gentong bawah hingga kawasan Letter U Gentong.

 

