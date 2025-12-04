Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan

JAKARTA – Polisi menangkap selebgram Lisa Mariana terkait dengan kasus dugaan video porno. Lisa saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat.

"Pemeriksaan doang , sudah kita tangkap si Lisanya ini," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (4/12/2025).

Dikatakan Hendra, saat ini Lisa masih menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Siber Polda Jabar. Penjemputan paksa dilakukan lantaran, Lisa sudah dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan.

Namun penyidik tidak akan menahan Lisa Mariana setelah menjalani menjalani pemeriksaan di Polda Jabar.

"Tetapi kasus ini, kasus ini memang tidak dilakukan penahanan. Tapi unsur penyidikannya itu sudah terpenuhi semua," ujar Hendra.

Sekadar diketahui, Polda Jawa Barat menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan video porno. Lisa diduga sengaja merekam adegan persetubuhan dirinya.