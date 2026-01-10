Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komdigi Blokir Sementara Grok AI Tangkal Konten Pornografi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |23:27 WIB
Komdigi Blokir Sementara Grok AI Tangkal Konten Pornografi
Komdigi blokir Grok AI (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan untuk menghentikan sementara akses terhadap layanan kecerdasan buatan (AI) Grok. Hal itu ditujukan untuk mencegah penyebaran konten pornografi palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

"Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melalui Kementerian Komdigi melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok," ujar Menkomdigi Meutya Hafid, Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah, kata Meutya, memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

"Kementerian Komdigi juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok," ujar Meutya.

Meutya mengatakan, langkah penghentian sementara terhadap akses Grok tersebut didasari atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement