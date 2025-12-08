Kapolri: 221 Jenazah Korban Banjir Aceh–Sumatera Belum Teridentifikasi

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan masih adanya hambatan dalam proses identifikasi korban banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Dari total 903 jenazah yang ditangani kepolisian, 221 di antaranya belum berhasil diidentifikasi.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

“Terkait dengan penanganan jenazah, khususnya yang belum teridentifikasi, dari 903 yang saat ini kami tangani, masih ada 221 yang belum teridentifikasi. Ini kadang kala membutuhkan tambahan fasilitas untuk penyimpanan jenazah,” ujar Sigit, dikutip Senin (8/12/2025).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polri telah menambah fasilitas darurat berupa cold storage di Sumatera Barat guna menjaga kondisi jenazah hingga proses identifikasi selesai.

“Tentu ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat,” tambahnya.