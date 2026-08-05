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Gempa M5,7 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |07:43 WIB
Gempa M5,7 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
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JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,7 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 03:16:38 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," tegas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo M5,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,66° LU; 126,61° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 114 km arah barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara.

Wijayanto mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," jelasnya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas:

IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi) di Manado, Minahasa Utara, dan Bitung.

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