Perempuan yang Ditendang hingga Nyungsep di Mal Senayan City Alami Trauma

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, perempuan yang diduga ditendang hingga tersungkur, oleh pria berinisial R (44) di Mal Senayan City (Sency) mengalami syok atau trauma akibat insiden tersebut.

"Memang harus dipahami bahwa kita empati juga. Terkait insiden ini akibatkan syok atau trauma bagi korban saat ini," kata Budi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (18/9/2026).

Budi mengatakan, penyidik juga akan memeriksa kondisi korban untuk mengetahui apakah mengalami luka atau cedera akibat penendangan tersebut.

"Kita akan lihat kondisi korban pada saat ditendang ada luka atau cedera atau traumatik oleh korban," ujar Budi.

Untuk membantu proses pemulihan, Polda Metro Jaya juga memberikan pendampingan trauma healing kepada korban.

"Pendampingan trauma healing terhadap korban," ucap Budi.