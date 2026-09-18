Polisi Dalami Motif Pria yang Tendang Wanita di Mal Senayan City

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial R (44), yang diduga menendang seorang perempuan hingga tersungkur di Mal Senayan City (Sency). Polisi kini mendalami motif di balik peristiwa tersebut.

“Yang bersangkutan telah diamankan. Saat ini penyidik masih mengumpulkan barang bukti serta mendalami kronologi dan motif kejadian,” kata Kasubdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, Jumat (18/9/2026).

R ditangkap di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 03.55 WIB.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari empat orang saksi untuk memperoleh informasi terkait peristiwa tersebut. Pemeriksaan masih berlangsung guna membuat terang perkara dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai motif kejadian sebelum proses pemeriksaan selesai.

“Kami mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Percayakan penanganan perkara kepada penyidik dan sampaikan kepada kepolisian apabila memiliki informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut,” ujar Budi.