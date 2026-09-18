Polisi Tangkap Pria yang Diduga Tendang Perempuan hingga Nyungsep di Mal Senayan City

JAKARTA - Tim Opsnal Subdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial R (44), yang diduga menendang seorang perempuan hingga tersungkur di Mal Senayan City. R diamankan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 03.55 WIB.

Kasubdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengungkapkan, R telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami rangkaian kejadian dan motif dugaan penganiayaan tersebut.

“Yang bersangkutan telah diamankan. Saat ini penyidik masih mengumpulkan barang bukti serta mendalami kronologi dan motif kejadian,” kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Penyidik juga telah meminta keterangan dari empat orang saksi untuk memperoleh informasi terkait peristiwa tersebut. Pemeriksaan masih berlangsung guna membuat terang perkara dan menentukan langkah hukum selanjutnya.