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Kronologi Pria Bawa Celurit di Sudirman hingga Ditangkap Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |23:10 WIB
Kronologi Pria Bawa Celurit di Sudirman hingga Ditangkap Polisi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial SP yang diduga hendak mengambil barang milik seorang warga di kawasan Sudirman, Jakarta. Dalam kejadian tersebut, petugas turut mengamankan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa SP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, peristiwa bermula ketika korban berinisial HV sedang beristirahat di depan Gedung WTC Sudirman.

"Korban terbangun setelah merasa tas ranselnya sedang dibuka. Saat mengetahui ada seseorang yang diduga berusaha membuka tas tersebut, korban kemudian menegurnya," kata Budi, Sabtu (5/9/2026).

Budi mengatakan, berdasarkan keterangan awal korban, pria tersebut kemudian mengeluarkan celurit dan mengarahkannya kepada korban.

Korban lantas meminta pertolongan hingga sejumlah warga dan pengemudi ojek online di sekitar lokasi datang membantu dan mengamankan SP.

"Informasi mengenai kejadian itu kemudian diterima dua personel Subdit Gatur Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas di Pos Lalu Lintas depan Universitas Atma Jaya, Semanggi, sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya segera mendatangi pos keamanan Gedung Sampoerna Strategic dan mengamankan pria tersebut beserta sebilah celurit," ujar Budi.

 

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Topik Artikel :
sajam senjata tajam Viral
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