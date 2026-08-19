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Begini Modus Eks Pelatih Panjat Tebing Diduga Lecehkan 5 Atlet

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |11:20 WIB
Begini Modus Eks Pelatih Panjat Tebing Diduga Lecehkan 5 Atlet
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Bareskrim Polri, mengungkap modus eks Kepala Pelatih Pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), HB, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap lima atlet putri.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah mengatakan, HB diduga memanfaatkan relasi kuasa sebagai pelatih terhadap para atlet yang menjadi korban.

“Untuk modus operandinya yaitu saudara HB memanfaatkan relasi kuasa, hubungan yang tidak setara, serta menyalahgunakan kerentanan korban dengan cara tersangka membujuk dan melakukan pelecehan seksual secara fisik,” kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

HB telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026.

Nurul menjelaskan, HB merupakan pelatih pada 2022 hingga 2024 dan menjabat Kepala Pelatih Pelatnas FPTI pada 2025.

“Kemudian sebagai tersangkanya adalah saudara HB selaku pelatih tahun 2022 sampai dengan 2024, dan Kepala Pelatih Pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia tahun 2025,” ujarnya.

 

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