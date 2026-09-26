Berita Duka! Kabid Humas Polda Sulut Kombes Steidy Raranta Meninggal, Baru 4 Hari Menjabat

MANADO - Kabar duka datang dari Korps Bhayangkara. Salah satu perwira terbaik Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Steidy Raranta meninggal dunia pada Jumat (25/9/2026) malam. Kombes Steidy meninggal setelah sempat mengalami kondisi darurat kesehatan di kediamannya.

Kombes Steidy baru empat hari menjalankan tugas sebagai Kabid Humas Polda Sulut. Dia ketika itu dilantik pada 21 September 2026 untuk menggantikan Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulut AKBP Peter Gosal menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Steidy. Almarhum telah memberikan pengabdian bagi institusi Polri, khususnya selama menjalankan tugas sebagai Kabid Humas Polda Sulut.

‘’Bidhumas Polda Sulut menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Kombes Pol Steidy Raranta. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar AKBP Peter.

Peter menambahkan, jasa dan pengabdian Steidy selama bertugas di institusi Polri akan terus dikenang. Dia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dalam menghadapi kedukaan.

“Pengabdian dan jasa almarhum bagi institusi Polri akan selalu dikenang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi kedukaan ini,” tandasnya.

Berdasarkan laporan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulut, Kombes Steidy yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sulut ini sempat mengalami kejang sebelum mendapat pertolongan medis.